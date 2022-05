Vitesse ver verwijderd van finale play-offs na pijnlijke nederlaag tegen FC Utrecht

UTRECHT - Vitesse is ver verwijderd van de finale van de play-offs voor Europees voetbal. De Arnhemse club verloor in de halve finales de heenwedstrijd tegen FC Utrecht pijnlijk met 3-1. Zondag is de return in GelreDome.

Volledig scherm © ANP Vitesse-trainer Thomas Letsch voerde bij de start van de play-offs een keeperswissel door. De herstelde Jeroen Houwen verving Markus Schubert. Adrian Grbic was ziek, waardoor er een basisplaats was weggelegd voor Nikolai Baden Frederiksen.



Vitesse begon dramatisch aan de wedstrijd tegen FC Utrecht. De bezoekers kwamen al in de derde minuut op een 1-0-achterstand. Houwen dook bij een hoekschop onder de bal door, waardoor Willem Janssen de bal in het lege doel kon koppen.

Ook in het restant van de eerste helft werd Vitesse overklast. FC Utrecht dacht in de zevende minuut op een 2-0-voorsprong te komen, maar de kopbal van Tasos Douvikas werd afgekeurd wegens buitenspel. Diezelfde Douvikas miste even later oog in oog met Houwen.

Vitesse keek in de 21e minuut alsnog tegen een 2-0-achterstand aan. Thomas Buitink leverde de bal knullig in bij Boussaid, waarna Douvikas dit keer de bal wel langs Houwen schoof. Al had Houwen meer moeten doen bij de poging van Douvikas.

Vlak daarna ontsnapte Vitesse aan de 3-0. Houwen voorkwam ternauwernood dat Enzo Cornelisse de bal in eigen doel kopte en redde vervolgens op een schot van Djevencio van der Kust.

Vitesse stichtte zelf maar heel weinig gevaar. Loïs Openda schoot na een half uur uit een vrije trap recht op Eric Oelschlägel en even later verprutste Million Manhoef een goede kans door een voorzet van Eli Dasa verkeerd aan te nemen.

Ook in de tweede helft had Vitesse weinig te vertellen. Een slap rollertje van Openda was het enige wapenfeit. FC Utrecht liep in de 80e minuut uit naar 3-0 door een strafschop van Simon Gustafson, die mocht aanleggen vanaf elf meter na een overtreding van Riechedly Bazoer.

Vitesse deed in de 85e minuut nog wel iets terug met de 3-1. Invaller Patrick Vroegh tikte de bal op aangeven van Manhoef binnen na een snel genomen hoekschop. Dat biedt Vitesse nog een sprankje hoop voor de return.

FC Utrecht-Vitesse 3-1 (2-0)

3. Janssen 1-0, 21. Van de Streek 2-0, 81. pen. Gustafsson 3-0, 85. Vroegh 3-1. Toeschouwers: 17.524

Scheidsrechter: Higler

Geel: Van der Kust, Van de Streek (FC Utrecht), Buitink, Tronstad, Doekhi, Openda (Vitesse) FC Utrecht: Oelschlägel; Van der Kust, Van der Hoorn, Janssen, Ter Avest; Gustafsson (90+3. Van der Maarel), Van Overeem, Van de Streek, Timber (78. Veerman); Douvikas (70. Mahi), Boussaid (78. Almqvist). Vitesse: Houwen; Doekhi, Bazoer, Cornelisse (56. Domgjoni); Dasa, Bero, Buitink (56. Huisman), Tronstad, Manhoef; Baden (46. Vroegh), Openda

Volledig scherm © Pro Shots / Ron Baltus

Goal Alert Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Stadion Galgenwaard. © Pro Shots / Niels Boersema