Vitesse verdient 7,4 miljoen euro aan Europa League

ARNHEM - Vitesse heeft in het seizoen 2017-2018 in totaal 7,4 miljoen euro verdiend aan de deelname aan de Europa League. Die cijfers zijn door de UEFA openbaar gemaakt.

De UEFA gaf in het vorige seizoen in totaal 428 miljoen euro uit aan de Europa League, het tweede toernooi voor clubteams van de Europese voetbalbond. Vitesse bereikte als bekerwinnaar de groepsfase. De Arnhemse club was daarbij ingedeeld in poule K, met Lazio Roma (Italië), OGC Nice (Frankrijk) en Zulte-Waregem (België).

Startpremie

De inkomsten van de Gelderse eredivisionist bestaan uit drie delen. Zoals elke club ontving Vitesse een startpremie van 2,6 miljoen euro van de UEFA.

Prestatiebonus

De bonus voor de sportieve resultaten was 648,000 euro. Vitesse speelde alleen gelijk tegen Lazio (1-1 in Rome) en won van Nice (1-0 zege in Arnhem). Een overwinning leverde in de Europa League 360.000 euro op, een gelijkspel 120.000 euro.

Het bedrag voor Vitesse valt hoger uit door een extra bonus. De UEFA zette bij een gelijkspel in de groepswedstrijden telkens 120.000 euro in een pot. Het totaalbedrag na de poulefase (dus alle wedstrijden van alle vier de clubs) werd vervolgens weer verdeeld onder de clubs. Vitesse heeft daar dus nog eens een extra 168.000 euro aan verdiend.

Marketpool

De grootste bijdrage uit het UEFA-geld komt voor Vitesse van de zogeheten marketpool, de tv-rechten. De Arnhemse club verdiende daaraan 4,2 miljoen euro. De inkomsten zijn zo hoog, omdat Vitesse de enige Nederlandse deelnemer in de Europa League was in het seizoen 2017-2018.

Vitesse maakte onlangs de jaarcijfers bekend. De Arnhemse eredivisieclub behaalde een nettowinst van 9 miljoen euro over aan het seizoen 2017-2018.

Andere clubs in poule K