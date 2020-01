Vitesse verhuurt Bruns aan VVV-Venlo

Les van Vites ‘Uitlatin­gen directeur GelreDome minachting voor supporter Vitesse’

29 januari ARNHEM - De uitlatingen van directeur Hèrald van de Bunt van stadion GelreDome zijn volledig verkeerd gevallen bij de achterban van Vitesse. De bierprijs hoog houden in het stadion is een minachting van de supporter. ,,Die uitspraken zijn de flater van de week”, stelt oer-supporter Bjorn Courbois in De Les van Vites.