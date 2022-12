Vitesse verhuurt Thomas Buitink aan Fortuna Sittard met optie tot koop

Buitink (22) slaat na vijf seizoenen bij Vitesse een nieuwe weg in. De spits maakte sinds het seizoen 2017-2018 deel uit van de selectie van de Arnhemse club. Hij reikte daarbij tot 115 optredens, maar groeide nooit uit tot vaste basisspeler. In 2021 werd hij zodoende ook al voor een half jaar verhuurd aan PEC Zwolle.

Buitink startte vol goede moed aan dit seizoen bij Vitesse. Hij verlengde zelfs zijn contract tot juli 2025. Maar in de competitie reikte de spits slechts tot acht optredens. Eenmaal stond hij daarbij in de basis. De aanvaller viel vooral kortstondig in. Coach Phillip Cocu, opvolger van de Duitser Thomas Letsch, maakte andere keuzes. De Nijkerker raakte uit beeld.

Buitink scoorde in vijf seizoenen voor Vitesse tien keer in de competitie, tweemaal in de Conference League, eenmaal in de play-offs om Europees voetbal en drie keer in de KNVB-beker.