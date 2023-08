Vitesse verkoopt linksback Wittek aan VfL Bochum

Wittek kwam drie jaar geleden transfervrij over van Greuther Fürth. Hij groeide in Arnhem uit tot een vaste kracht, speelde 111 officiële wedstrijden en viel vooral op met zijn sterke Europese optredens tegen onder meer Anderlecht, AS Roma en Tottenham Hotspur. Hij groeide door vijf doelpunten uit tot ‘Mister Conference League’ en Europees topscorer aller tijden van Vitesse.

Bundesliga-wens

Wittek had een sterke wens om nog eens in de Bundesliga te spelen. Hij speelde eerder bij Greuther Fürth en 1860 München op het tweede niveau in zijn geboorteland. Hij wordt nu bij Bochum herenigd met Letsch en Matus Bero, de Slowaakse middenvelder die eerder transfervrij van Vitesse naar Bochum ging.

,,Ik heb een prachtige tijd gehad bij Vitesse, waar ik me altijd enorm thuis heb gevoeld”, zegt Wittek. ,,We hebben mooie prestaties neergezet, zoals het speciale avontuur in de Conference League en het bereiken van de bekerfinale. Met mijn transfer naar de Bundesliga gaat er een langgekoesterde wens in vervulling.”

Contract

De linksback had nog een contract voor één jaar bij Vitesse. Hem deze zomer verkopen was de enige mogelijkheid voor Vitesse om nog een transfersom over te houden aan een vertrek. Over de hoogte daarvan doet de club geen mededelingen.

,,Het is bekend dat Maxi nog maar één jaar onder contract stond bij Vitesse”, zegt technisch directeur Benjamin Schmedes van Vitesse. ,,Uiteraard speelt dat mee bij deze transfer. Niet voor niets benadrukken we vaak dat ‘waarde creëren’ voor de langere termijn een sleutelbegrip moet zijn voor Vitesse. Daarbij hoort uiteraard ook het verkopen van spelers met waarde, voordat ze uit hun contract lopen.”