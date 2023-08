Vitesse verliest oefenduel van Heracles bij officieus debuut Pinto

Vitesse kreeg in de eerste helft goede kansen via Million Manhoef en Said Hamulic, maar de thuisploeg kwam niet tot scoren. Daarin slaagde Heracles na rust wel. Antonio Satriano maakte de 0-1. De spits bleef koel oog in oog met Markus Schubert, de reservekeeper van Vitesse die mocht spelen. Justin Hoogma kopte daarna raak uit een vrije trap van Marko Vejinovic.

Het duel met Heracles was voor Pinto (30) de eerste wedstrijd in het shirt van Vitesse. Hij werd twee weken geleden gehaald na de verkoop van Maximilian Wittek aan VfL Bochum. De linksback uit Luxemburg zat na drie seizoenen Sparta deze zomer nog zonder club. Hij hield zichzelf wel fit, maar was nog niet klaar voor wedstrijden. Vandaar dat hij het thuisduel met PSV (1-3) vorige week oversloeg.

Vrij weekend

Trainer Phillip Cocu wilde deze week graag een oefenwedstrijd spelen, omdat Vitesse dit weekend vrij is. Het uitduel met FC Twente is verplaatst naar woensdag 27 september. Dat heeft te maken met de wedstrijden tegen Fenerbahce die de club uit Enschede speelt in de play-offs van de Conference League.

Om Nederlandse clubs een goede voorbereiding te gunnen voor dit soort belangrijke Europese wedstrijden, krijgen zij sinds een aantal jaren van de KNVB de mogelijkheid om de tussenliggende competitiewedstrijd te verplaatsen. De kans dat FC Twente de groepsfase nog bereikt, is overigens wel klein. De Tukkers gingen donderdag met 5-1 onderuit in de heenwedstrijd tegen Fenerbahce.