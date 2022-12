Vitesse verliest ook oefenduel met PEC Zwolle, Davy Pröpper maakt officieuze rentree

Pröpper stopte begin dit jaar met voetballen bij PSV. De 31-jarige middenvelder traint sinds een maand mee bij Vitesse en maakt een fitte indruk. Hij heeft echter nog geen beslissing genomen of hij een contract tekent bij zijn jeugdliefde en dus definitief terugkeert als profvoetballer.

Vitesse begon tegen PEC Zwolle, de nummer twee in de Keuken Kampioen divisie, met twee wijzigingen in de opstelling ten opzichte van de voorgaande oefenwedstrijd, tegen Sparta Rotterdam. Mitchell Dijks is ziek en Kacper Kozlowski zat op de bank, omdat hij niet helemaal okselfris is. Enzo Cornelisse en Miliano Jonathans hadden daardoor een basisplaats.

Vitesse startte zwak aan de wedstrijd tegen PEC Zwolle. De ploeg werd teruggedrongen op eigen helft en was aanvallend machteloos. Vitesse kwam dan ook al na een kwartier op achterstand. PEC Zwolle sneed eenvoudig door de Arnhemse defensie, waarna Chardi Landu afrondde. Niet veel later miste Tomislav Mrkonjic een grote kopkans op de 0-2.

Na een half uur liet Vitesse zich wat meer geleden. Matus Bero had voor de 1-1 moeten zorgen, maar de aanvoerder miste een door Gabriel Vidovic versierde strafschop (redding Mike Hauptmeijer). Cornelisse maakte vlak voor rust wel de gelijkmaker. De verdediger tikte een rebound op een kopbal van Bartosz Bialek in het lege doel.

Grote kansen

Met Pröpper in het veld had Vitesse in de tweede helft de controle. Het elftal nam al snel de leiding. Million Manhoef schoot de bal vanaf de rand van het strafschopgebied via de binnenkant van de paal in het doel. Daarna verzuimden Manhoef en Bartosz Bialek de voorsprong uit te breiden door de bal oog in oog met Jasper Schendelaar naast te schieten.

In de slotfase kreeg Vitesse de rekening gepresenteerd voor die missers. Samir Lasgir bracht een kwartier voor tijd uit het niets de stand in evenwicht door de bal in de bovenhoek te krullen en een paar minuten voor tijd bezorgde Denzel Kuijpers PEC Zwolle zelfs de zege door alerter dan de verdedigers van Vitesse te reageren op een lage voorzet.

Vitesse sloot tegen PEC Zwolle een roerige voorbereiding op de tweede seizoenshelft af. De club brak eerder deze maand het trainingskamp in Portugal voortijdig af vanwege de vele regenval. Terug in Nederland werden de oefenduels met MSV Duisburg (2-1), een club uit de 3. Bundesliga, en Sparta Rotterdam (1-0) eveneens verloren.

Vitesse vervolgt de eredivisie volgende week zaterdag met een uitwedstrijd tegen AZ, dat na veertien speelrondes op de vierde plaats staat. Vitesse is de nummer dertien en moet in de tweede seizoenshelft gevrijwaard blijven van degradatiezorgen.

Vitesse-PEC Zwolle 2-3. 15. Landu 0-1, 45. Cornelisse 1-1, 52. Manhoef 2-1, 74. Lagsir 2-2, 88. Kuijpers 2-3.

Opstelling Vitesse: Scherpen; Arcus (64. Yapi), Flamingo, Meulensteen, Cornelisse (64. Wittek); Tronstad, Bero (46. Pröpper); Jonathans (46. Frederiksen), Vidovic (78. Kozlowski), Manhoef; Bialek (78. Sankoh).

