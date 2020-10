Vitesse verlost van het juk van PSV

De vloek van GelreDome is voorbij: Vitesse boekt histori­sche, zwaarbe­voch­ten zege op PSV

25 oktober ARNHEM - De vloek van PSV is voorbij. Vitesse heeft in GelreDome de Eindhovense club dan eindelijk verslagen. De Duitser Thomas Letsch gaat in het coronaseizoen de boeken in als de coach bij een historische, zwaarbevochten 2-1 zege. Met een discutabele winnende goal van Loïs Openda en een niet gegeven strafschop voor de Brabanders in de blessuretijd via de VAR.