Vitesse verpest het Sparta-debuut van Advocaat

Jong Vitesse nadert koploper UNA vlak voor topper

14 januari ARNHEM - Jong Vitesse won zondagmiddag de eerste wedstrijd van 2018 met 3-2 van Be Quick 1887 uit Groningen. Omdat koploper UNA met 2-1 verloor bij JVC in Cuijk is het verschil tussen de twee titelkandidaten in de derde divisie zondag nog maar een punt. Volgende week gaan de Arnhemse voetballers op bezoek bij de koploper uit Veldhoven.