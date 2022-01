Vitesse verscherpt coronamaatregelen in Portugal: oefenduel met Servette op de tocht

Bubbel

De Arnhemse club heeft in Portugal een bubbel gecreëerd. De selectie zit eigenlijk in afzondering. Amendoeira Golf Resort ligt afgelegen in de heuvels. Op het complex zijn nagenoeg geen gasten.



De spelers zijn ondergebracht in bungalows, zodat er geen grote groepen bij elkaar komen. Er is ook een apart restaurant, waarbij iedereen in afzondering zit.



Vitesse trainde donderdagochtend in de zon. De situatie met corona wordt nauwlettend gevolgd. Het oefenduel met Servette gaat waarschijnlijk niet door. Bij de Zwitsers zijn meerdere gevallen van corona ontdekt.



Vanuit Nederland zegden de voorbije week Feyenoord, PSV in Zuid-Europa en Heerenveen in Apeldoorn vanwege coronabesmettingen hun trainingskampen af.



Voor Vitesse begint competitie zaterdag 15 januari weer. Dan wacht de topper tegen Feyenoord.