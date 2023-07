Vitesse versterkt zich met spits Hamulic van Toulouse

ARNHEM - Vitesse heeft zich versterkt met Said Hamulic. De Nederlandse spits van Bosnische afkomst wordt voor één seizoen gehuurd van Toulouse. In de huurovereenkomst met de Franse club is een optie tot koop opgenomen.

Hamulic (22) speelde in de jeugd van onder meer Alphense Boys, Go Ahead Eagles en Quick Boys. Twee jaar geleden brak hij als profvoetballer door in Litouwen, bij DFK Dainava Alytus. Daarna speelde hij in Bulgarije (Botev Plovdiv), Litouwen (FK Süduva Marijampole) en Polen (Stal Mielec).

Doelpunten in Polen

Hamulic viel op met zijn doelpuntenproductie in Polen (negen goals in zeventien duels) en maakte in januari van dit jaar een transfer naar Toulouse. De Franse club maakte zo’n twee miljoen euro voor hem over naar Stal Mielec.

Een basisplaats bij de Franse bekerwinnaar kon Hamulic het afgelopen halfjaar niet veroveren. Hij moest onder anderen de Nederlandse spits Thijs Dallinga voor zich dulden. Vorige maand beleefde hij wel een hoogtepunt met zijn debuut voor de nationale ploeg van Bosnië en Herzegovina.

Bij Vitesse zet Hamulic nu zijn eerste stappen als profvoetballer in Nederland. ,,Ik had meteen al een goed gevoel bij Vitesse en dankzij de prettige gesprekken is dat gevoel alleen nog maar sterker geworden”, vertelt de spits. ,,Na een aantal jaren in het buitenland voelt dit als het juiste moment om mezelf te laten zien in de eredivisie.”

‘Beweeglijke aanvaller’

Hamulic moet een belangrijke bijdrage leveren in het oplossen van het gebrek aan scorend vermogen, waarmee Vitesse vorig seizoen kampte. Technisch directeur Benjamin Schmedes is in elk geval blij met zijn komst.

,,Said is een beweeglijke aanvaller met veel mogelijkheden”, zegt Schmedes. ,,Hij heeft een goed schot, is hongerig voor het doel en kan op meerdere posities in de voorhoede uit de voeten. Naar dat type aanvaller waren we op zoek. We denken dat Said goed bij onze speelstijl past.”

Eerder op de dag maakte Vitesse al bekend Kacper Kozlowski nog een jaar te huren van de Engelse club Brighton & Hove Albion.