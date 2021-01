Vitesse versus FC Groningen is Tannane tegen Matusiwa, de pingeldoos tegen de breker

De pingeldoos en de kuitenbijter. Oussama Tannane en Azor Matisuwa belichamen de botsing van stijlen tussen Vitesse en FC Groningen. Het gevecht tussen de twee toppers in het veld bepaalt in grote mate de uitkomst van het duel in Arnhem. In wezen staat een echte Nummer 10, een dribbelaar in de geest van Maradona, tegenover een replica van N’Golo Kanté, het krachtmens als controleur op het middenveld.