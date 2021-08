Vitesse vertrekt zonder Tannane naar Ierland

Vitesse benadrukt dat de afwezigheid van Tannane (27) niets te maken heeft met een mogelijke transfer. De uitblinker van afgelopen seizoen heeft, net als Riechedly Bazoer, uitgesproken te willen vertrekken.

Naast Tannane zijn ook Eli Dasa, reservekeeper Daan Reiziger (beiden geblesseerd), Loïs Openda en Romaric Yapi (beiden geschorst) achtergebleven in de Gelderse hoofdstad. Jacob Rasmussen is wel meegereisd naar Dublin, maar zal niet in actie komen. De Deense verdediger is geblesseerd.

Aftrap is morgen

Vitesse traint vandaag om 19.00 uur (lokale tijd) in het Tallaght Stadium in Dublin. De aftrap is morgen om 20.00 uur (21.00 uur Nederlandse tijd). In de Ierse hoofdstad moeten de Arnhemmers zien te winnen van Dundalk om de play-offs te bereiken. Afgelopen donderdag eindigde de heenwedstrijd in de derde voorronde van de Conference League in 2-2.

Mocht Vitesse de volgende ronde halen, dan is Anderlecht zo goed als zeker de laatste tegenstander op de weg richting de groepsfase. De Belgische club was vorige week te sterk voor FK Laci (0-3) uit Albanië. Vitesse zou donderdag 19 augustus dan eerst in Brussel spelen, een week later volgt de return in GelreDome.