Vitesse verwacht voor Europese wedstrijd tot 500 fans van Rennes

Vitesse speelt in Groep G van de Conference League, het derde Europese toernooi voor clubteams. Tegenstanders zijn de Engelse topclub Tottenham Hotspur, Stade Rennais en NS Mura uit Slovenië.



Vitesse is na de eerste speeldag koploper in Groep G, door de 2-0 zege bij Mura. Rennes hield Spurs met 2-2 in bedwang. In de groep gaan twee teams door naar de volgende ronde.



Vitesse verwacht donderdag 15.000 tot 17.000 toeschouwers in GelreDome.