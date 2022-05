Vitesse viert 130ste verjaardag met nieuw thuisshirt met historische details

De Arnhemse club heeft in het shirt veel historische elementen laten verwerken. Er zijn meer geel-zwarte banen dan in eerdere seizoenen. In de kraag staat de titel van één van de eerste clubliederen van Vitesse (‘Als Vites aan winst gaat bouwen’). En in de nek staat ‘130 jaar Vitesse Arnhem’, vergezeld door het eerste en het huidige logo van Vitesse.



Op de borst bevindt zich het klassieke Vitesse-logo, dat aan de rechterzijde geflankeerd wordt door een speciaal 130 jaar-logo, dat verwijst naar de bal bij Nieuw-Monnikenhuize en het oprichtingsjaar (1892). Tot slot komt het eerste logo waar Vitesse ooit mee op de borst speelde (in de jaren zeventig) terug in de rugnummers. De shirts worden zondag voor het eerst verkocht bij GelreDome, vanaf 12.30 uur.