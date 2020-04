Vitesse: Voorstander van uitspelen voetbalseizoen

ARNHEM - Vitesse wil het seizoen graag uitspelen. De Arnhemse club schaart zich achter de plannen van de KNVB en de profclubs in Nederland om de competitie in de zomer af te maken. Er zijn nog wel volop vragen te beantwoorden om deze voetbaljaargang in de eredivisie tot een goed einde te brengen.

De KNVB heeft in een telefonisch onderhoud met de clubs uit de eredivisie en de eerste divisie geuit de competitie halfweg juni te willen herstarten. Maar de bond en de clubs maken een duidelijk voorbehoud.

,,We blijven benadrukken dat we de adviezen en maatregelen van de overheid en het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, red.) volgen”, verklaart algemeen directeur Pascal van wijk van Vitesse desgevraagd. ,,Dat betekent onder meer dat we enkel de trainingen en het seizoen hervatten als dat op een verantwoorde manier kan. Vanzelfsprekend moet de veiligheid van spelers, trainers, supporters, clubmedewerkers, scheidsrechters en andere bezoekers gegarandeerd zijn.”

Saamhorigheid

De clubs en de KNVB treden naar buiten na een roerige week, waarin de eenheid in het profvoetbal weer eens ver te zoeken was. De topclubs en degradatiekandidaten uit de eredivisie, en ook promotiekandidaat De Graafschap uit de eerste divisie, wilden de competitie al stopzetten. Dat wekte de woede bij tal van clubs. Die zagen handelen uit eigenbelang. De saamhorigheid in voetballand was zo nihil.

Van Wijk gaat daar nu niet op in. ,,We kunnen ons vinden in het voorgenomen besluit om de competitie uit te spelen”, stelt de directeur van Vitesse wel.

Aan een zomercompetitie kleven grote vragen. Zo moet politie-inzet worden geregeld. De FIFA wil de contractduur verlengen tot het einde van een lopend seizoen. Maar daar zitten juridische haken en ogen aan. ,,Door de bijzondere omstandigheden van dit moment kunnen we niet meer duidelijkheid verwachten dan dit”, zegt Van Wijk.

Publiek

Het is nog onduidelijk in welke vorm de competitie eventueel is uit te spelen. Er ligt een scenario met wedstrijden zonder publiek.