Vitesse vraagt fans: maak er een voetbalfeest van tegen Lazio

Politie massaal op de been in Arnhem, Lazio-fans druppelen binnen

14:54 ARNHEM - De politie is massaal aanwezig in de Arnhemse binnenstad om de fans van Lazio Roma op te vangen. De club uit de Italiaanse hoofdstad speelt donderdagavond in GelreDome tegen Vitesse. Fans zijn er echter nog nauwelijks.