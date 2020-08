Vitesse vreest voor quarantaine internationals

De definitieve uitnodigingen moeten nog in de bus vallen, maar voor Vitesse liggen problemen met Danilho Doekhi, Eli Dasa, Matus Bero en Armando Broja in het verschiet. Alleen voor Loïs Openda dienen zich - vooralsnog - geen knelpunten aan. De Arnhemse club onderhoudt nauw contact met de diverse bonden over de vrijgave van de spelers.



Dasa wacht volgende week met Israël twee interlands. Voor het land geldt code oranje. Daarbij staat in Glasgow een confrontatie met Schotland (ook code oranje) op het programma. De back moet dan bij terugkomst in Nederland in quarantaine. Die beslaat volgens de richtlijnen tien dagen.