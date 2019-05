Vitesse vs Utrecht: Botsing van stijlen in GelreDome

Matavz zet Vitesse met uitgoal op koers van Europa

24 mei UTRECHT - Europa ligt aan de voeten van Vitesse. Een uitgoal van Tim Matavz bezorgt de Arnhemse club in de finale van de play-offs een voordelige uitgangspositie. Door de 1-1 in de Galgenwaard moet FC Utrecht in de return in GelreDome een aanvalsplan bedenken.