Vitesse wacht spannend slot van de eredivisie na gelijkspel bij FC Utrecht

Ook bij de wedstrijd in Stadion Galgenwaard speelde de VAR een hoofdrol. Vanuit Zeist keurde Edgar Bijl twee keer een goal af vanwege buitenspel. In de eerste helft ging een treffer van Sander van de Streek niet door. In de slotfase werd een streep gezet door de goal van Vitessenaar Jake Clarke-Salter.