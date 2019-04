Vitesse wil afrekenen met kwelgeest PSV

Het Grote Getal is terug in GelreDome, met 5 evenemen­ten in 9 dagen

5 april ARNHEM - Oude tijden herleven in GelreDome, met vijf evenementen in negen dagen. De Wet van de Grote Getallen regeert weer in het Arnhemse stadion dat zich zo graag ‘het grootste theater van Nederland’ noemt.