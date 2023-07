Vitesse wil doelman Room meenemen naar Oostenrijk

Vitesse wil met Eloy Room het vliegtuig instappen naar Oostenrijk. De eredivisieclub hoopt de keeper de komende dagen te presenteren in Arnhem, waarna het trainingskamp in de Alpen volgt. Met goedkeuring van de Major League Soccer komt de international van Curaçao transfervrij binnen in de hoofdstad van Gelderland.

Room (34) heeft een principe-akkoord met Vitesse. Inzet is in elk geval een tweejarige verbintenis in Arnhem, maar de details in de overeenkomst moeten nog worden ingevuld.

Handtekening MLS nodig

Room heeft met Columbus Crew overeenstemming bereikt over de ontbinding van zijn contract in de Verenigde Staten, dat nog doorloopt tot januari 2024. Voor de rentree in Arnhem heeft de doelman nu nog de handtekening nodig van de MLS.

In Amerika zijn de contracten van spelers in handen van de League. De Major League Soccer vormt de laatste horde voor een vertrek naar Nederland. Dat lijkt een hamerstuk, zo meldt de Amerikaanse krant The Columbus Dispatch.

Tonnen inleveren

Voor de overgang van Columbus Crew naar Vitesse moet Room tonnen inleveren. De international van Curaçao verdient volgens de spelersvakbond van de MLS dit seizoen 898.000 dollar, bijna 800.000 euro. Hij zou nu van de helft moeten afzien.

Maar Room wil terug naar Nederland, onder andere vanwege zijn opgroeiende dochter. Bij Columbus Crew kiest trainer Wilfried Nancy met de Amerikaan Patrick Schulte (22) ook voor de jonge garde.

Keuze voor ervaring

Room moet bij Vitesse de opvolger worden van Kjell Scherpen, vorig seizoen gehuurd van Brighton & Hove Albion. Met de 46-voudig international van Curaçao kiest de club voor ervaring. Markus Schubert en Daan Reiziger worden te licht geacht.

Schubert mag deze zomer ook vertrekken uit Arnhem.

Room was eerder al jarenlang keeper van Vitesse. Hij won in 2017 met de eredivisionist de KNVB-beker, de enige prijs uit de clubhistorie. De Nijmegenaar speelde 155 duels in de hoofdmacht van Vitesse. Via PSV belandde hij in 2019 in de Verenigde Staten.

In Amerika haalde Room een hoog niveau. Hij kreeg alom lof. De doelman vierde ook succes met Columbus Crew. De club werd als outsider kampioen van de Verenigde Staten in 2020.