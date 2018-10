Vitesse wil verlengen met Büttner en Foor

Vitesse zit voor altijd in hart van René Eijer: ‘In Arnhem ligt een geweldig verleden’

24 oktober SITTARD - René Eijer keert zondag als trainer van Fortuna Sittard terug bij Vitesse. De import-Limburger, in 1993 abrupt gestopt met profvoetbal, kijkt uit naar de clash in GelreDome. ,,In Arnhem ligt een geweldig verleden”, zegt hij.