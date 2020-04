Vitesse wil volgende week ‘in groepjes trainen’

De spelers van Vitesse volgen nu een individueel trainingsprogramma. Dat is uitgeschreven door de technische en medische staf van de club en wordt door de profs in huiselijke kring afgewerkt. Daarbij wordt in de fitnessruimte op Papendal getraind.

Blessures

Hilary Gong, Filip Delaveris en Matus Bero hebben een uitzonderingspositie bij Vitesse. Zij revalideren op het complex na blessures. Jay-Roy Grot, dit seizoen op uitleenbasis van Leeds United ondergebracht in Arnhem, moet herstellen van een knieoperatie. Chelsea-huurling Charly Musonda verblijft al maanden in Londen. Hij revalideert van een kruisbandoperatie. De Belg zou dit seizoen al niet meer in actie komen voor de Gelderse eredivisionist.



Bij Vitesse zijn alle buitenlandse profs beschikbaar. Alleen de Fransman Nouha Dicko is de voorbije weken op en neer gereisd naar Parijs. De andere spelers zijn in Nederland gebleven.



Nu er een versoepeling van de corona-maatregelen plaatsvindt, hoopt Vitesse de trainingsintensiteit te kunnen verhogen. De club moet daarbij wel de richtlijnen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in acht nemen. Daarbij moet er onder andere bij trainingsoefeningen een afstand van anderhalve meter tussen spelers bestaan.

Protocollen

De KNVB heeft de clubs vorige week een brief met de protocollen gestuurd. Trainers, spelers, fysiotherapeuten, clubartsen en medewerkers moeten zich aan strikte regels houden. De clubs moeten één persoon aanstellen om toe te zien dat de maatregelen ook worden nageleefd.



Het protocol vermeldt onder meer:

- Alleen klachtenvrije spelers en stafleden zijn aanwezig op de trainingsfaciliteit

- Er wordt 1,5 meter afstand gehouden voor, tijdens en na trainingen

- De standaard hygiëne maatregelen van RIVM worden strikt nageleefd

- Dat laatste betekent ook: niet spugen of snuiten op het veld

-Het streven is voor ondersteuning van de training maximaal twee fysiotherapeuten, één arts en één facilitair medewerker beschikbaar te hebben.

-De teamarts besluit of een speler naar de trainingslocatie mag komen. Bij twijfel blijft speler/staflid thuis.

Vakantie

Vitesse wil voorlopig blijven trainen. De zomervakantie hangt voor de spelersgroep ook af van de (mogelijke) voorbereiding op het nieuwe seizoen. Een contractjaar in het betaalde voetbal loopt tot 30 juni. Daarna hebben spelers vrij.



Bij Vitesse lopen deze zomer de contracten af van de keepers Remko Pasveer en Kostas Lamprou en de veldspelers Bryan Linssen, Tim Matavz, Patrick Vroegh en Julian Lelieveld. Armando Obsipo, Joshua Brenet, Grot en Dicko zijn allen gehuurd.