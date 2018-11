Vitesse zet Willem II eenvoudig opzij in Tilburg

Gaat ‘de homo's van Vites’ te ver? Lastig, vinden deze supporters

22 november ARNHEM - Vitesse-supporters kijken er misschien niet meer van op, maar Bowi Jong en Daan Verhoeven kunnen er niet aan wennen. Teksten als ‘het zijn de homo's, yes yes, de homo's van Vites’ zijn kwetsend, schrijven ze in een brief die de afgelopen dagen viral ging. Hoe erg is dat? ,,Het is een moeilijk onderwerp.’’