Vitesse zoekt Europese glorie met nieuw toekomstplan: ‘‘Believe in more’ staat voor ons geloof’

Vitesse rolt de nieuwe strategie uit aan de vooravond van een Europees avontuur. Apetrots zijn ze in Arnhem met de groepsfase van de Conference League, die voert langs Maribor in Slovenië, Rennes en Londen. Met de slogan ‘Believe in more’ moet de club identiteit krijgen. Een gezicht. Een imago.



Dat is ook hard nodig, zo geeft de clubleiding toe. Aan het plan de campagne gaat een jaar van filosoferen vooraf, met een komische Belg als gespreksleider. Er is met tal van betrokkenen gediscussieerd. Ook buiten de club.