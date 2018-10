Vitesse zonder Büttner en Beerens tegen Fortuna

Büttner kampt met een liesblessure en Beerens heeft last van zijn enkel. Daarmee wordt Sloetski in zijn keuzes beperkt. De Rus kan door fysieke malheur bij Vitesse sowieso niet beschikken over Charly Musonda (kniekwetsuur), Tim Matavz (kuitbeenbreuk) en Arnold Kruiswijk (rugblessure). Zij zijn lange tijd uitgeschakeld. Rasmus Thelander is na een enkelbreuk wel op de weg terug, maar hij zit nog niet bij de selectie. Reserve-doelman Remko Pasveer is ook niet fris. De Tukker kampt met een rugblessure.

Gong

Verheugend voor Sloetski is daarom het herstel van Hilary Gong. De Nigeriaan zit voor de eerste keer in dit seizoen bij de wedstrijdselectie. ,,Hij is nog niet topfit, maar kan wel 25 minuten of zo spelen”, zegt Sloetski.

De coach heeft vertrouwen in de basis. Maar, stelt hij, er is tegen Fortuna een beduidend hoger niveau nodig dan tegen Excelsior.

,,In de eredivisie steken Ajax en PSV boven alles uit”, legt Sloetski uit. ,,Het niveauverschil tussen de andere teams is niet zo groot. En dat zie je ook terug op de ranglijst. Wil Vitesse omhoog, dan wordt er elke wedstrijd optimale concentratie en inzet gevraagd. Tegen Excelsior was dat niet het geval. Dat moet nu dus anders, want Fortuna heeft gewoon een goed team. Met snelheid en scorend vermogen.”

Gat van twee punten

Vitesse staat op plek zeven in de eredivisie. Met twaalf punten uit negen duels is het gat naar Fortuna slechts twee punten. De club uit Sittard staat op de dertiende plaats in de eredivisie.

,,Daarmee is dit een heel belangrijke wedstrijd voor Vitesse”, zegt Sloetski. ,,Wij moeten resultaten neerzetten, anders wacht ons de komende maanden een lange achtervolging.”