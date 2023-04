Vitesse zonder Phillip Cocu tegen Go Ahead Eagles; hoofdtrainer heeft blindedarmontsteking

Noodtoe­stand van kracht bij Vitesse: degradatie reëel schrik­beeld in Arnhem

Vitesse is voor volgend seizoen verzekerd van een stadion. Maar het is onduidelijk in welke divisie GelreDome dan staat. Na weer een sof, een 1-0 nederlaag bij RKC Waalwijk, bivakkeert de Arnhemse club diep in de degradatiezone.