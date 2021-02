Vitesse zonder Tronstad, Tannane en Bero in bekerduel met Excelsior

ARNHEM - Vitesse staat onder hoogspanning. In kwartfinale van de KNVB-beker moet de Arnhemse club de kater van de malaise in de competitie wegspoelen. Voor de confrontatie bij eerstedivisionist Excelsior, dinsdagavond in Kralingen, ontbreken Oussama Tannane, Matus Bero en Sondre Tronstad.

Bero is naar verwachting door een knieblessure langer uit de roulatie. Tannane kampt met een achillespeeskwetsuur. Hij wordt klaargestoomd voor het competitieduel met FC Twente, zondag. Met Tronstad betracht coach Thomas Letsch voorzichtigheid.

,,Sondre is net terug van een hamstringblessure”, zegt de Duitser. ,,Ik waak voor overbelasting. Hij heeft 90 minuten tegen Heerenveen (1-0 verlies, LL) goed doorstaan. Maar hij moet niet meteen met een Engelse week beginnen. Ook met Tannane zijn we voorzichtig.”

Europees voetbal

Letsch kent het belang van de KNVB-beker. De ‘Dennenappel’ levert directe plaatsing voor Europees voetbal op. Voor Vitesse is het bekertoernooi een speerpunt van het seizoen.

,,We staan getergd aan de aftrap. Allereerst door de slechte resultaten van de afgelopen weken. Drie wedstrijden met één punt is gewoon onder de maat. Daarbij hebben we ambities. Voor ons is dit een belangrijk duel. We zijn ook torenhoog favoriet. Wij moeten naar de halve finale.”

Slecht en klein kunstgrasveld

Letsch zal zijn team wel aanpassen. Vitesse speelt tegen Excelsior, als de wedstrijd gewoon doorgang vindt, op een slecht en klein kunstgrasveld.

,,Dat betekent ook dat we sterk moeten zijn in de kleine ruimte”, zegt de Duitser. ,,Daarop formeren we het team ook. De weersomstandigheden en de ondergrond nemen we zoals het is. Daarop hebben we geen invloed, op ons voetbal wel.”

Volledig scherm Million Manhoef zoekt het duel met Ricardo van Rhijn van FC Emmen. © Pro Shots / Paul Meima

Million en Hajek

Naar verwachting starten in Rotterdam Million Manhoef en Tomas Hajek. ,,We spelen al lange tijd met een vijfmansblok”, legt Letsch uit. ,,Ook daar telt de belasting mee. Ik wil in de beker en in de competitie fitte mensen aan de start.”

Voorin lijkt Armando Broja te beginnen. De huurling van Chelsea is beter in de kleine ruimte dan Oussama Darfalou.

,,In alles moet er voorin meer energie worden getoond”, stelt Letsch. ,,We waren tegen Heerenveen niet creatief en niet gevaarlijk. Dat aspect moet weer veel beter.”

Trainen in GelreDome

Vitesse kan zich in alle rust op de kwartfinale van de beker voorbereiden. De Arnhemse club is daarvoor uitgeweken naar stadion GelreDome, waar het dak dicht is en het veld sneeuwvrij. De mat van de Gelderse eredivisionist is wel slecht.

,,We zitten in de luxe dat we in GelreDome kunnen trainen. Aan de voorbereiding ligt het daarmee niet. Er gelden geen excuses.”

Het duel in Kralingen begint vooralsnog om 20.00 uur. ,,Wordt het tijdstip vervroegd, dan zijn we er ook klaar voor”, stelt Letsch.

Vermoedelijke opstelling Vitesse: Pasveer; Doekhi, Bazoer, Hajek; Dasa, Bruns, Huisman, Vroegh, Manhoef; Broja, Openda.

Volledig scherm Tomas Hajek lijkt te gaan spelen tegen Excelsior. Danilo Doekhi en Jacob Rasmussen vormen doorgaans de twee mandekkers, maar in verband met de belasting overweegt coach Thomas Letsch veranderingen achterin. © Pro Shots / Stefan Koops