Vitessenaar Arcus baalt van frommelgoal Dost: ‘Het is allemaal een beetje ongelukkig’

Carlens Arcus werd voor Vitesse zondag de schlemiel tegen FC Utrecht. De Haïtiaan gleed in de slotfase uit, waarna Bas Dost de matchwinnaar werd in de Galgenwaard (1-0).

,,Ik zie dit niet als een persoonlijke fout”, sprak Arcus na afloop. ,,Ik zette na die voorzet een blok. Daarna probeerde ik de bal weg te schieten. Maar ik verloor de balans en gleed weg. Dan pikt die spits de bal op en scoort. Vreselijk balen, natuurlijk. Maar het is allemaal een beetje ongelukkig. Het is een frommelgoal. De spits maakt de kans wel goed af. Dat is klasse.”

Vitesse verloor met 1-0 in Utrecht en bleef zodoende onderin de eredivisie hangen. Arcus keek voorbij de stand op de ranglijst.

,,We hebben onnodig verloren. In de slotfase krijgen we een tegengoal. Maar we stonden verder hartstikke goed. We gaven nauwelijks kansen weg. In een zware uitwedstrijd. Dit is wel FC Utrecht. En wij kregen dan nog enkele uitstekende kansen. Verliezen doet pijn. Altijd. Maar we moeten de positieve zaken uit Utrecht meenemen naar het volgende duel.”

Dat is de Airborne-wedstrijd, zaterdag in GelreDome tegen Volendam. Een wedstrijd in het teken van de herdenking van de Tweede Wereldoorlog en de Slag om Arnhem. ,,Voor ons is de laatste wedstrijd voor de interlandbreak erg belangrijk”, zei Arcus. ,,Dat is wel helder.”