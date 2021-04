Vitessenaar Bero zweert bij mental coach: Rust in het hoofd, is rust in de voeten

Supporters­ver­e­ni­ging Vitesse blij: 3000 fans in GelreDome voor bekerfina­le is stap in goede richting

6 april ARNHEM - De Kuip blijft leeg. Maar de kans om de bekerfinale met 3000 aanhangers van Vitesse in GelreDome te bekijken, is ‘een stap in de goede richting’. Dat stelt Roderik van Veelen, voorzitter van de supportersvereniging van de Arnhemse club.