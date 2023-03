Vitessenaar Scherpen wel opgeroepen voor Jong Oranje, ook NEC’er Tavsan geselecteerd

Quilindschy Hartman debuteert in de definitieve selectie van Jong Oranje. De verdediger van Feyenoord zat net als Scherpen, Jeremie Frimpong en Ryan Gravenberch in de voorselectie van het Nederlands elftal, maar moet zich dus melden bij Van de Looi.

Jong Oranje gaat volgende week op trainingskamp naar het Spaanse San Pedro del Pinatar, waar geoefend wordt tegen Noorwegen (25 maart) en Tsjechië (27 maart). De ploeg is al geplaatst voor het EK dat in juni en juli wordt gehouden in Georgië en Roemenië. Portugal, België en Georgië zijn de tegenstanders in de groepsfase.