Vitessenaren Manhoef en Scherpen en NEC’er Tavsan met Jong Oranje naar EK, Proper valt af

Vitessenaren Kjell Scherpen en Million Manhoef en NEC’er Elayis Tavsan doen met Jong Oranje mee aan het EK onder 21. Dirk Proper van de Nijmeegse club is niet opgenomen in de definitieve selectie voor het eindtoernooi.

Manhoef debuteerde bij de voorgaande interlandperiode in maart voor Jong Oranje tijdens de oefenwedstrijd tegen Tsjechië en scoorde toen ook meteen. Scherpen (17 wedstrijden) en Tavsan (7 wedstrijden en 4 doelpunten) zijn al enige tijd een vaste kracht bij het beloftenteam van de KNVB.

Proper behoorde nog wel tot de voorselectie voor het EK, maar overleefde de laatste schifting niet. Datzelfde gold voor Mitchel Bakker (Bayer Leverkusen), Sydney van Hooijdonk (SC Heerenveen), Bjorn Meijer (Club Brugge) en Jay Gorter (Aberdeen). Jeremie Frimpong van eveneens Bayer Leverkusen meldde zichzelf af.

Brian Brobbey ( Ajax) en Bart Verbruggen (RSC Anderlecht) zaten niet bij de voorselectie van Jong Oranje, maar komen over van het grote Oranje waar ze niet in de definitieve selectie zaten voor de finaleronde van de Nations League.

Jong Oranje begint op 11 juni aan de voorbereiding op het EK. Het team reist een dag later af naar Oostenrijk voor een trainingskamp en speelt op woensdag 14 juni in Wiener Neustadt nog een laatste oefenwedstrijd tegen het olympisch elftal van Japan.

Het EK wordt in juni en juli gehouden in Georgië en Roemenië. Jong Oranje neemt het in de groepsfase op tegen België (op woensdag 21 juni), Portugal (zaterdag 24 juni) en Georgië (dinsdag 27 juni). De aftrap van alle drie de wedstrijden is 18.00 uur Nederlandse tijd.

EK-selectie Jong Oranje

Keepers: Jasper Schendelaar (PEC Zwolle), Bart Verbruggen (Anderlecht), Kjell Scherpen (Vitesse)



Verdedigers: Milan van Ewijk (SC Heerenveen), Devyne Rensch (Ajax), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), Sepp van den Berg (Schalke 04), Micky van de Ven (VfL Wolfsburg), Quilindschy Hartman (Feyenoord), Ian Maatsen (Burnley)



Middenvelders: Kenneth Taylor (Ajax), Sven Mijnans (AZ), Wouter Burger (FC Basel), Ryan Gravenberch (Bayern München), Quinten Timber (Feyenoord), Ludotiv Reis (HSV), Jurgen Ekkelenkamp (Royal Antwerp FC)



Aanvallers: Thijs Dallinga (Toulouse FC), Brian Brobbey (Ajax), Joshua Zirkzee (Bologna), Crysencio Summerville (Leeds United), Elayis Tavsan (NEC), Million Manhoef (Vitesse)

Jong Oranje reist op maandag 12 juni af naar Oostenrijk. Hier belegt het team een trainingskamp in voorbereiding op het EK. Op woensdag 14 juni speelt Jong Oranje nog een laatste oefenwedstrijd tegen het Olympisch elftal van Japan. Deze wedstrijd wordt om 14.30 uur gespeeld in de ERGO Arena in het Oostenrijkse Wiener Neustadt.

Wedstrijdprogramma op het EK

Woensdag 21 juni, 18.00 uur: België – Nederland in het Mikheil Meskhi Stadium in Tbilisi

Zaterdag 24 juni, 18.00 uur: Portugal – Nederland; 18.00 uur in het Mikheil Meskhi Stadium in Tbilisi

Dinsdag 27 juni, 18.00 uur: Nederland – Georgië in het Boris Paichadze Stadium in Tbilisi

