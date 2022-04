Volop kopzorgen voor Letsch bij Vitesse: ‘Het probleem zit in scherpte op de sleutelmomenten’

Flink gewijzigd Vitesse speelt in kansarme wedstrijd teleurstel­lend gelijk tegen Heracles Almelo

ALMELO - Vitesse heeft na een erg zwakke wedstrijd met 0-0 gelijkgespeeld bij Heracles Almelo. De Arnhemse club speelde in aanloop naar de return bij AS Roma donderdag in de achtste finales met de Conference League een flink gewijzigde opstelling en werd amper gevaarlijk.

13 maart