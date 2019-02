Voor huurling Musonda begint het seizoen van Vitesse nu pas

Soms lijkt hij van elastiek, zo op zijn eerste training van 2019 bij Vitesse. Dan draait hij elegant weg, duikt hij de vrije ruimte in en zet de turbo aan. Alsof zwaartekracht even niet bestaat.



Charly Musonda (22) maakt een montere indruk op Papendal. Na een maandenlange revalidatie van een knieblessure is het trainingscomplex van Chelsea, het illustere Cobham, verruild voor het onderkomen van de Arnhemse club. De huurling straalt op zijn nieuwe uitvalsbasis. Zijn avontuur in Nederland kan nu echt beginnen.



,,Ik kom op de fiets naar mijn werk”, vertelt Musonda met een ontwapenende lach. ,,Serieus. Ik zit nu in een hotel op Papendal. En daar blijf ik nog wel even. Het is twee minuten fietsen. Ik stap vol energie bij Vitesse binnen.”