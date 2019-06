Voorbereiding Vitesse van start

Room sleept Curaçao naar histori­sche zege in Gold Cup

22 juni HOUSTON Eloy Room was in de nacht van vrijdag op zaterdag (Nederlandse tijd) de grote uitblinker van Curaçao in de wedstrijd tegen Honduras. De Nijmegenaar en oud-doelman van Vitesse sleepte zijn ploeg naar een historische 1-0 overwinning in de Gold Cup. Het was de eerste zege ooit voor Curaçao in dat toernooi.