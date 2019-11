Vormcrisis Vitesse: De herfstdip hoort bij het voetbal

Fluitconcerten in het stadion, de spelersbus die wordt opgewacht, groupies met hoodies achter het coachingsvak. Als het resultaat tegenvalt, komt het volk in opstand. Supporters zijn de barometer van elke club. Onvrede kan maar tot bepaalde hoogte in toom worden gehouden. Ergens houdt het schelden een keer op.



In de eredivisie zijn al slachtoffers gevallen. Jaap Stam is exit bij Feyenoord na een desastreuze start van de competitie. Robert Maaskant is aan de kant geschoven bij VVV-Venlo na een stortvloed aan tegengoals. Hoewel beleidsbepalers altijd de rust willen bewaren, is in profvoetbal doorgaans geen tijd voor reflectie of vertrouwen op de lange termijn. Betaald voetbal is opportunisme. De druk op het trainerskorps is enorm, er staan miljoenen op het spel. De Kuip staat alleen eerder in brand dan De Koel of GelreDome.