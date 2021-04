Vrees voor Muur van ADO in De Les van Vites: ‘Dan wordt het een magere 5-0’

Vitesse won zaterdag in Enschede met 2-1 van FC Twente. Op basis van strafschoppen. En de tweede penalty zorgde voor de nodige commotie. Was dat nu een fopduik van Maximilian Wittek, of een uitgestoken been van Jesse Bosch. Arbiter Pol van Boekel wees naar de stip. Terecht, volgens scheidsrechtersbaas Dick van Egmond die zich uitsprak voor betaalzender ESPN. ,,Ik vind het een domme actie van de verdediger”, sprak Van Egmond. „De speler van FC Twente (Bosch, red.) moet slimmer zijn. Hij brengt hem ten val. De VAR trekt zoiets niet in twijfel.”

Knietje niet gezien

Courbois is er blij mee. ,,Eerlijk gezegd verwachtte ik dat ze de beslissing via de VAR zouden terugdraaien. Ik had het moment beoordeeld op duwen. Ik had het knietje niet gezien. Ik zeg nu, met mijn geel-zwarte bril, het is een pingel.”



Dat er sinds de videoscheidsrechter meer discussie over strafschoppen is, is helder. In alle chaos won Vitesse. En dat was erg belangrijk. PSV, Feyenoord en AZ wonnen ook.



,,Dit was een belangrijke zege na de interlandperiode”, weet Courbois. ,,Voor de interlandperiode was Vitesse zwak tegen Willem II (0-0). De manier van voetballen deed mij goed. Trainer Thomas Letsch gaf aan dat dit de beste wedstrijd was van Vitesse. Daar ben ik het niet mee eens. Ik vond Groningen thuis (1-0 zege) nog beter.”