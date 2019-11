Vrees voor vrije val van Vitesse

ARNHEM - Vitesse staat na drie nederlagen op rij nog altijd op de vijfde plek in de eredivisie. Maar in Arnhem wordt gevreesd voor een vrije val. De vorm ontbreekt, het vertrouwen is nihil. Coach Leonid beseft dat de club in crisis verkeert.

Vitesse verloor vrijdagavond met 2-1 van FC Groningen. De Arnhemse club kon de schade van de eerste helft met een offensief na rust niet meer herstellen. ,,De nederlaag doet pijn”, sprak coach Sloetski naderhand aangeslagen. ,,Dit is de derde nederlaag op rij en dat is voor elke coach frustrerend. We moeten nu hard gaan werken om hier weer uit te komen. Dit is mijn zwaarste periode ooit bij Vitesse. Nog niet eerder hebben we onder mijn leiding drie keer op rij verloren.”

Aanvoerder Bryan Linssen sprak openlijk van een crisis. ,,We missen vertrouwen”, stelde hij. ,,Het was twee weken al niet goed. Nu kwamen we snel achter en dan zakt alles in elkaar. Na rust hebben we wel met vaart en passie gespeeld. We kregen ook kansen, maar de bal wilde er niet in. Dit komt hard aan.”

Matus Bero vertrok met een kater naar Slowakije voor de komende interlandperiode. ,,De knop moet even echt om”, sprak hij. ,,We zitten in een moeilijke periode. We moeten nu uit de crisis zien te komen. Hoe? Ik heb even geen idee. We moeten dit allemaal even laten bezinken. Wat dat betreft komt de interlandbreak als geroepen.”