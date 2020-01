Vroegh in basis bekerduel Vitesse, Foor haakt met schouderblessure af

ARNHEM - Patrick Vroegh krijgt een basisplaats bij Vitesse. Coach Edward Sturing schuift het talent in de achtste finale van de KNVB-beker tegen Heracles naar voren nu Navarone Foor niet beschikbaar is. De controleur kampt met een schouderblessure.

Foor heeft de kwetsuur afgelopen zaterdagavond opgelopen bij de hervatting van de competitie tegen Fortuna Sittard (1-3 zege Vitesse). Hij mist vermoedelijk ook het competitieduel met FC Emmen, aanstaande zondag. ,,Vroegh is een logische keuze”, stelt Sturing.

Vroegh zit al jaren in de opleiding van Vitesse. Het talent uit Herwijnen staat inmiddels op vier optredens in de eredivisie. Hij heeft ook twee bekerwedstrijden op zak. De linkspoot maakte dit seizoen zijn debuut met een invalbeurt in Venlo tegen VVV. Zijn eerste basisplaats kreeg hij onder interim-trainer Joseph Oosting in het uitduel met FC Twente. Zaterdag bij Fortuna viel hij in voor Foor.

Pasveer

Met Vroegh houdt Sturing de formatie van Vitesse grotendeels intact. De coach zet vol in op de beker. Dat betekent dat Vitesse ook in de sterkste opstelling aantreedt. Remko Pasveer staat zodoende in het doel. In de vorige rondes tegen De Graafschap (2-0) en ODIN’59 (4-0) speelde Kostas Lamprou.

,,Pasveer is de eerste keeper bij Vitesse”, legt Sturing uit. ,,Dus start hij nu ook. Ik heb dat de keepers uitgelegd. Vitesse heeft twee kansen op Europees voetbal. Dat kan via de competitie en de KNVB-beker. Dus op beide fronten moeten we alles geven. Er is geen enkele ruimte voor experimenten.”

Dasa

Bij Vitesse is Eli Dasa op de weg terug. Hij traint na een enkelblessure weer met de groep mee. De KNVB-beker komt te vroeg.

Vitesse staat woensdag om 18.30 uur in Almelo tegenover Heracles. Bij de Arnhemse club ontbreken Hilary Gong en Charly Musonda door knieblessures. De winnaar van het duel in Overijssel wacht in de kwartfinale een clash met de winnaar van de strijd tussen Ajax en tweededivisionist Spakenburg.