Vuurwerk in waterballet: compleet voetbalseizoen opgesloten in één wedstrijd van Vitesse

De chaos was overal. Op het veld. Het moeras Galgenwaard. Met een rode kaart en een falende arbiter. Op de tribunes, waar de echte liefhebber wegdreef.



In het uitvak, waar wraak werd gekoesterd en gevierd. Met een ‘vuurwerkbombardement’, dat verbijstering opriep. Afschuw. Afkeuring. Schaamte.



In dat complete gekkenhuis groeide Danilho Doekhi zondagavond uit tot held van Vitesse. Door een kopbal in de 92ste minuut. Fenomenaal. De captain stond op in het donkerste moment van de crisis.



Met de 1-1 bracht hij verlichting voor coach Thomas Letsch. Als stormram poetste hij een zesde nederlaag op rij weg. De ontlading was immens. Bij iedereen in het Arnhemse kamp.