Waar Vitesse draalt, slaat Ajax toe bij Pasveer: ‘Ajax is de beste club van Nederland, qua historie’

Danilho Doekhi stuurt voor bekerfina­le even geen appje naar oom Winston Bogarde

16 april ARNHEM - Danilho Doekhi stuurt voor de bekerfinale van zijn Vitesse tegen Ajax even geen appje naar Winston Bogarde. ,,Mijn oom is niet zo met zijn telefoon”, zegt de verdediger van de club uit Arnhem over de assistent van Ajax-trainer Erik ten Hag. ,,Maar na de wedstrijd spreken we elkaar vast wel even. Hopelijk moet hij mij dan feliciteren.”