Wat denk jij, gaat Vitesse stunten tegen Stade Rennais?

video In het land van Pogacar en Roglic is NS Mura onbemind, maar wél de kampioen

15 september MARIBOR - Tadej Pogacar en Primoz Roglic zijn de nationale helden, maar voetbal is ook in Slovenië de populairste sport. In het land van bergen en bos valt het nietige NS Mura, in de Conference League tegenstander van Vitesse, de traditionele top uit Maribor en Ljubljana aan.