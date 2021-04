Wat weet jij van Vitesse? Test jouw kennis aan de vooravond van de bekerfinale!

Letsch richt blik op de bekerfina­le: Vitesse moet top zijn om favoriet Ajax te verslaan

16 april ARNHEM - Thomas Letsch wil Ajax in de bekerfinale met ‘Vollgasfussbal’ verslaan. Voor de Duitse coach vormen energie, lef én initiatief voor Vitesse de weg naar de zege in De Kuip. ,,Ajax is de favoriet, maar in één wedstrijd is alles mogelijk”, zegt de trainer van de Arnhemse eredivisionist.