‘Waterontharder.com nieuwe hoofdsponsor Vitesse’

Video Nicky Hofs centraal in tv-documentai­re. ‘Hij was gewoon echt goed, écht goed’

30 juni ARNHEM - ,,Hij was gewoon echt goed, écht goed”, zegt Foppe de Haan in een televisiedocumentaire over Nicky Hofs, die de Fries als bondscoach van Oranje Onder 21 onder zijn hoede had toen die selectie in 2006 Europees Kampioen werd.