Wedkantoor BetCity hoofdsponsor van Vitesse tot 2025

Verfoeide Pool Bartosz Bialek groeit uit tot held van Vitesse: lijfsbe­houd dichtbij na cruciale zege op Cambuur

Hij strekte de armen ten hemel, verlost van de pijn. Uitgerekend de fel bekritiseerde Pool Bartosz Bialek zorgde zondag voor de bevrijding van Vitesse. De huurling leidde met twee goals een cruciale zege in voor de geplaagde club uit Arnhem. Lijfsbehoud in de eredivisie is na de 2-0 dichtbij in de hoofdstad van Gelderland.