Wending in België: Van Duivenbooden weigert overgang van Vitesse naar Patro Eisden

Van Duivenbooden (21) zou voor dit seizoen door Vitesse worden gestald bij Patro Eisden. De club uit Maasmechelen promoveerde afgelopen zomer naar de Eerste Klasse B, het tweede niveau in België. De spits kon in Limburg doorgroeien, zo was de filosofie in Arnhem. De Amerikaan Parry is de beoogd nieuwe eigenaar van Vitesse. Daarmee was de eerste onderlinge deal tussen de beide voetbalclubs beklonken.

Overeenkomst verscheurd

Maar alles loopt anders. Was er vorige week een huurovereenkomst, die wordt nu verscheurd. Patro, de nummer 4 van de Eerste Klasse B, meldt dat ook summier.

‘Simon Van Duivenbooden heeft aangegeven om persoonlijke redenen zijn overeenkomst met Patro Eisden niet na te komen. De club neemt hier akte van’, zo communiceren de Belgen.

Die lezing wordt bevestigd door Vitesse. Maar verder doet de Arnhemse club ‘geen uitlatingen’ in de kwestie. Er volgt een gesprek met de spits en zijn management. Daarin worden de vervolgstappen bepaald.

Transfermarkt sluit

Voor Van Duivenbooden blijven er weinig andere opties over dan weer aan te sluiten bij Vitesse. Meerdere transfermarkten zijn al gesloten, zoals in Nederland. In Europa zijn er tot 15 september nog wel mogelijkheden in Turkije, Cyprus en Servië. Van Duivenbooden heeft ook een Zuid-Afrikaans paspoort. In dat land gaat de markt op slot op 22 september.

Van Duivenbooden staat bij Vitesse nog onder contract tot juli 2025. Hij zit sinds 2022 bij de selectie van de club. Hij reikte daarbij tot elf optredens (één goal, vorig seizoen tegen Go Ahead Eagles). De Arnhemse club wil hem verhuren, omdat hij dit seizoen weinig zicht op speeltijd heeft. De eredivisionist haalde met de huurlingen Saïd Hamulic (Toulouse), Fodé Fofana (PSV) en Joel Voelkerling Persson (US Lecce) deze zomer drie spitsen.

Domgjoni

Vitesse zit niet alleen met Van Duivenbooden in de maag. Toni Domgjoni (25) is nog altijd niet verhuurd. De Kosovaarse international zit op dood spoor in Arnhem. Hij maakt geen deel meer uit van de wedstrijdselectie van coach Phillip Cocu. De middenvelder, in de zomer van 2021 weggeplukt bij FC Zürich, traint wel met de eredivisionist mee.