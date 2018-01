Wereldgoal Mount levert Vitesse zege op bij PEC Zwolle

Fraser: Matavz speelt als hij strafzaak van zich kan afzetten

26 januari ARNHEM - De voorbereiding van Vitesse op het duel met PEC Zwolle is deze week flink verstoord. De Arnhemse club was in de ban van de tuchtzaak van Tim Matavz. De Sloveen mag, in afwachting van het beroep, meedoen in Overijssel.