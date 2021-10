Wereldsterren blijven thuis: Vitesse moet gevecht leveren met de B-keus van Tottenham Hotspur

Espirito Santo deelde woensdagmiddag in de persconferentie van Tottenham mee spelers rust te geven vanwege het drukke programma. De basis van het duel met Newcastle United van afgelopen weekeinde (3-2 zege) blijft in Londen.



Daar gaat de blik onder assistent Ian Cathro op de zondagse wedstrijd tegen West Ham United. Matt Doherty and Ryan Sessegnon zijn daarbij geblesseerd.

Volledig scherm Nuno Espirito Santo met Eric Dier (links) van Tottenham Hotspur. © EPA

,,Wij nemen de Conference League wel degelijk serieus”, stelde Espirito Santo. ,,Ik praat ook niet van een B-keus. Deze keuze is ingegeven na een analyse van het team. Ik kijk wat het beste voor ons is. We hebben een zwaar programma, met na zondag ook weer een midweekse wedstrijd (Burnley in de League Cup, LL). Daarom doen we dit.”



Stadion GelreDome in Arnhem is voor het eerst in zeven jaar uitverkocht voor het treffen van Vitesse en de Engelse topploeg.

‘Onze taak wordt niet makkelijker’

Vitesse-coach Thomas Letsch neemt de informatie vanuit Londen voor kennisgeving aan. Bij Spurs start nu Steven Bergwijn, die terugkomt van een blessure.



,,Tottenham Hotspur heeft 25 spelers met grote kwaliteiten”, zegt de Duitser. ,,Als Kane en anderen niet meedoen, staat er nog een goed team. Een gretig team ook, daar ben ik van overtuigd. Onze taak wordt er niet makkelijker mee als anderen spelen. Want die willen zich bewijzen en zullen alles doen om te winnen. Dit wordt gewoon een heel zware klus.”

Volledig scherm Vitesse-trainer Thomas Letsch met aanvaller Loïs Openda. © Pro Shots / Erik Pasman

Bij Vitesse kijkt iedereen uit naar de Europese wedstrijd met Spurs, het derde duel in Groep G van de Conference League. De eredivisionist uit de hoofdstad van Gelderland droomt van een stunt. GelreDome is voor het eerst sinds 2014 weer uitverkocht. Een kleine 24.000 toeschouwers komen op de Europese confrontatie af.

,,Ik hoop op een voetbalfeest”, sprak Letsch op de persconferentie van Vitesse. ,,Ik zit nu 16 maanden bij Vitesse. We hebben lange tijd in lege stadions gespeeld. Tegen Stade Rennais (Conference League, 2-1 verlies, LL) en Feyenoord (competitie, 2-1 zege) kregen we al volop de steun van onze aanhang. De sfeer was prachtig. We hebben onze supporters nu weer hard nodig tegen Spurs.”

Letsch heeft met Vitesse een korte voorbereiding op de Europese confrontatie achter de rug. De Duitser kiest voor een blok op het middenveld met Matus Bero en Sondre Tronstad. Yann Gboho begint zodoende op de bank. Loïs Openda en Oussama Darfalou, snel hersteld van een tik tegen NEC, moeten als stoorzenders fungeren en in de counter een wapen zijn. Nikolai Baden Frederiksen blijft als afmaker staan.

Vermoedelijke opstelling Vitesse: Schubert; Doekhi, Bazoer, Rasmussen; Dasa, Tronstad, Bero, Wittek; Darfalou, Frederiksen, Openda.