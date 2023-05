Wie moet in de aanval bij Vitesse? ‘Geef Jonathans maar eens een kans’

Beoogd Vitesse-eigenaar Coley Parry kan al oogsten in België en Engeland: Leyton Orient en Patro Eisden op weg naar promotie

Het voetbalproject van Coley Parry in Europa krijgt vorm. De Amerikaan die Vitesse wil overnemen, kan deze week oogsten met promotie van twee van zijn clubs: Patro Eisden in België en Leyton Orient in England.